Lula da Silva assume que vai celebrar "com muita alegria" as cerimónias do 25 de abril

Questionado sobre o facto de não assistir à sessão solene do 25 de Abril na Assembleia da República, Lula da Silva afirmou, este sábado, na conferência de imprensa junto a Marcelo Receblo de Sousa, que veio do Brasil com a "agenda feita com muita antecedência".

"Fui convidado para participar na celebração da comemoração da Revolução dos Cravos e é com muita alegria que eu vou participar, seja de manhã, à tarde, só espero que não seja à noite", disse o presidente brasileiro Lula da Silva.

O líder brasileiro participará apenas numa sessão na Sala do Senado, na próxima terça-feira, último dia de visita oficial a Portugal, antes de viajar para Madrid.

Já o presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu que a fórmula encontrada para a presença de Lula da Silva foi "feliz e inteligente".

"O fundamental é que ficasse claro que havia essa ligação e fica claro quando é no dia 25 de abril que coincidem a sessão de receção ao presidente Lula e depois a sessão tradicional de celebração interna do 25 de Abril. É só nesse dia. Pareceu uma fórmula inteligente e feliz de a Assembleia da República, ao mesmo tempo, acolher o presidente desse primeiro grande momento de viragem na história do império colonial português, com a independência da potência que é o Brasil, e depois celebrar, também no mesmo dia, aquilo que foi uma segunda vaga tardia de independências".