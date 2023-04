"Lugar do ladrão é na prisão". André Ventura volta a criticar visita de Lula da Silva

André Ventura, líder do partido Chega, voltou à criticar a visita de Lula da Silva a Portugal para as celebrações do 25 de abril e apelou, este sábado, para que os cidadãos se dirijam ao Parlamento, na próxima terça-feira, dia em que o presidente brasileiro irá discursar na Assembleia da República.

“Esta corrupção endémica não pode ter via verde no Parlamento, já nos basta a que temos em Portugal. Não podemos importá-la, aceitá-la, homenageá-la quando vem de fora como se fosse alguma coisa boa, alguma coisa positiva”, disse o líder do Chega.

André Ventura sublinhou ainda que a “proximidade de Lula da Silva com os ditadores sul-americanos, com o comunismo, a sua incapacidade de condenar de forma clara a invasão russa da Ucrânia e o ataque aos valores europeus tem de ter uma resposta", que deverá "acontecer no dia 25, no Parlamento", acrescentou.