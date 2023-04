Governo faz balanço positivo do esforço para limpeza de florestas e matas

O secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas faz um "balanço positivo" do esforço que entidades públicas e privados têm feito na limpeza de terrenos e matas, no âmbito da prevenção dos incêndios rurais.

Em declarações à agência Lusa, João Paulo Catarino disse que, nos últimos anos, se tem vindo a "reforçar substancialmente o investimento, no âmbito da prevenção, tanto das entidades públicas como dos privados".

"O ICNF [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas] está a executar as faixas de interrupção de primeira ordem, previstas no PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]", para as quais "estão alocados 120 milhões de euros, que vão permitir fazer 37 mil hectares até 2025", afirmou, assegurando: "Esse concurso público está a decorrer".

Segundo o governante, esta verba de 120 milhões de euros (ME) é para ser aplicada na execução dessas faixas de primeira ordem e também para pagar as servidões administrativas onde essas faixas são de terrenos privados.