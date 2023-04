Prisão preventiva para seis detidos por roubos violentos em Lisboa

O tribunal decretou prisão preventiva a seis dos 10 jovens detidos na quarta-feira em Oeiras por suspeita de roubos violentos, agressões e sequestros na região de Lisboa, disse hoje à agência Lusa fonte da PSP.

Os restantes quatro detidos ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações trissemanais às autoridades, decretada pelo Tribunal de Oeiras, segundo adiantou o comissário Artur Serafim, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Uma operação levada a cabo na manhã de quarta-feira nos concelhos de Lisboa (nas frguesias de Ajuda e Lumiar), Oeiras e Odivelas culminou na detenção de 10 pessoas, com idades entre os 17 e os 20 anos, por suspeita de roubos violentos, com recurso a arma branca, agressões e sequestro.

Nesse dia, em declarações à Lusa, o comissário Lino, do Cometlis, explicou que as detenções ocorreram sobretudo no Bairro da Portela, no concelho de Oeiras, tendo sido "apreendidas várias armas brancas, uma reprodução de arma de fogo e droga em pequenas quantidades".

A PSP disse anteriormente, em comunicado, que esta operação visava o cumprimento de 12 mandados de busca domiciliária e vários mandados de detenção e foi desenvolvida pelo Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão Policial de Oeiras.

A operação teve por objetivo pôr fim à atividade criminal de um grupo de suspeitos que, com recurso à violência, tem roubado jovens nas imediações das escolas e nos transportes públicos, com maior incidência na área de Oeiras.