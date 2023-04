Homem de 80 anos morre atingido pelo próprio carro em Arouca

Um homem de 80 anos morreu, esta quinta-feira, em Escariz, concelho de Arouca, após ter sido atingido pelo próprio carro, quando procedia a reparações.

Segundo adiantou fonte dos Bombeiros Voluntários de Fajões à Lusa, o alerta para o acidente foi dado pelas 17h45 e o idoso estaria na sua habitação a "reparar o seu veículo pessoal, com recurso a um sistema improvisado de elevação".



O veículo acabou por cair quando a vítima se encontrava parcialmente debaixo dele.

Os Bombeiros de Fajões estiveram no local com sete operacionais, apoiados por duas viaturas, enquanto os Bombeiros de Arouca com dois operacionais, apoiados por uma viatura.

No local esteve também a ambulância SIV de Arouca e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santa Maria da Feira.

Foi também acionada uma equipa de psicólogos do INEM para prestar apoio à família.

A GNR local tomou conta da ocorrência.