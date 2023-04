Despiste automóvel em Ponte de Sor faz um morto e um ferido grave

Um homem de 82 anos morreu e uma mulher sofreu ferimentos graves na sequência do despiste de um automóvel ocorrido esta sexta-feira na Estrada Nacional 2, perto do aeródromo de Ponte de Sor (Portalegre), disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que as duas pessoas, o homem que era o condutor do veículo ligeiro de passageiros, e uma mulher, de 83 anos, foram transportadas em estado grave para o hospital de Abrantes, tendo o óbito do idoso sido declarado naquela unidade hospitalar.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, o alerta para o acidente foi dado às 13:29.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Ponte de Sor, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com 15 operacionais, apoiados por oito veículos, incluindo a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Sor.