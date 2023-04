Comissão de acompanhamento dos efeitos da seca reúne-se pela primeira vez este ano

A comissão de acompanhamento dos efeitos da seca reúne-se esta sexta-feira pela primeira vez este ano, quando quase metade do país está em seca meteorológica e há três albufeiras a menos de 15% da capacidade.

A 13.ª Reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES) é presidida pelos ministros do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, e da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

De acordo com o último boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a situação de seca meteorológica aumentou em Portugal continental durante o mês de março, piorando na região sul. Nessa data 48% do território encontrava-se em seca meteorológica, enquanto no último dia de fevereiro a percentagem era de 28%.

Os dados do IPMA mostram um aumento da intensidade da seca meteorológica na região sul, destacando-se os distritos de Setúbal e Beja e alguns locais do sotavento algarvio, que se encontram na classe de seca severa.