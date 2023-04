​“Ao contrário do imaginário coletivo, lepra é muito pouco contagiosa”, diz ministro

O ministro da Saúde garante que "não há motivos de preocupação clínica" sobre o registo recente de dois casos de lepra em Portugal.



Manuel Pizarro diz que a situação está a ser acompanhada e que as autoridades estão a tratar da situação com tranquilidade.

“Não havia nenhum diagnóstico em Portugal há várias décadas, felizmente. Quero destacar a qualidade dos nossos profissionais que foram capazes de fazer o diagnóstico de uma doença que a grande maioria dos profissionais de saúde nunca tinha visto”, declarou o ministro da Saúde, à margem das Conferências da Sociedade Civil da RTP2, em Matosinhos.

Manuel Pizarro sublinha que “as autoridades de saúde pública já tomaram as medidas necessárias para identificar o risco de haver outras pessoas atingidas pela doença”.

O ministro da Saúde deixa uma mensagem de tranquilidade à população.

“Ao contrário do imaginário coletivo, felizmente, a lepra é muito pouco contagiosa. Não estamos preocupados com a ameaça em termos de saúde pública, estamos preocupados em tentar perceber se há outros casos que necessitem de acompanhamento e tratamento”, declarou Manuel Pizarro.

Sistema preparado para identificar zika, malária ou dengue

Portugal tem uma rede de vigilância dedicada a doenças como a zika, a malária ou a dengue, que se traduz num “sistema preparado” para identificar qualquer eventual situação de maior risco “a tempo”, garantiu o ministro da Saúde.

Manuel Pizarro disse que “Portugal criou em 2008 uma rede de vigilância dos vetores”, ou seja dos insetos e transmissores de doenças como zika, malária ou dengue.

“[Essas doenças] não existem se não existirem os mosquitos que as transmitem, os parasitas ou os vírus. Temos uma rede de vigilância que é uma rede com mais de 300 pessoas a trabalhar. Temos um programa de vigilância muito atento, não ignorando que as alterações climáticas têm esta consequência porque tornam o nosso clima mais propício à presença de insetos que só eram normais no mundo tropical”, disse Manuel Pizarro.

Na quarta-feira, o presidente do Instituto de Medicina Tropical alertou para a possibilidade de surtos epidémicos de dengue e zika em Portugal e apelou aos profissionais de saúde para que não confundam eventuais casos com gripe.