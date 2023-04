ACT. Processos por assédio no trabalho "insignificantes" face à realidade

Anastácio José Marti

21 abr, 2023 Lisboa 10:50

Quando haverá a vontade, o saber e o querer dos que são pagos para que as situações de assédio, discriminação, homicídios profissionais e situações de bowling profissional sejam realmente encaradas de frente em vez do faz de conta que não existem, mantendo as vítimas destas vergonhosas realidades profissionais a sofrerem as consequências daqueles e daquelas que assim se comportam, porque quem deve dar o exemplo, como o Estado, é o primeiro a cometer estes atos deixando impunes os que a eles recorrem para imporem as suas vontades e os seus interesses, como acontece desde 1974- .Porque estamos no país do faz de conta que se faz sem nunca nada fazer, temos trabalhadores DEFICIENTES, PROFESSORES, MÉDICOS etc, em verdadeiras situações de homicídio profissional, pois nunca foram geridos como o deveriam ter sido para terem o mínimo de estimulo e de motivação que há muito não têm, porque continuam a ser fingidamente geridos por quem, nunca soube gerir nada e só é dirigente, graças aos cargos de confiança política que proliferam em tudo o que é Administração Pública em detrimento do mérito. Porque assim é e nunca o deveria ser, estamos a fingir que estas vergonhosas realidades profissionais não existem, desrespeitando todos e todas que destas situações são vítimas, o que para um país e uma União Europeia que subscreveram a Declaração Universal dos Direitos Humanos que ambos não respeitam desde sempre é inadmissível, ilegal, desumano, imoral, e anti ético, VERGONHOSO.