ACT. Número de processos por assédio no trabalho é "absolutamente insignificante" face à realidade

O número de processos de infração por assédio sexual e moral nas empresas abertos pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) é "absolutamente insignificante" face à realidade conhecida, admite o próprio organismo.

Segundo a ACT, a maior parte das intervenções diz respeito ao incumprimento de códigos de conduta e mecanismos de denúncia exigidos por lei nas empresas com mais de sete trabalhadores.

Em matéria de assédio moral, nos últimos três anos, a autoridade instaurou 55 processos de infração. Contudo, no que toca aos casos de assédio sexual, os números são bastante reduzidos: entre 2020 e 2021, foram abertos apenas dois processos.

A inspetora-geral da ACT, Fernanda Campos, frisa que os processos não espelham a realidade: "[São] absolutamente insignificantes perante aquilo que conhecemos".

Em declarações ao programa Em Nome da Lei, da Renascença, Fernanda Campos aponta que este desfasamento se deve a uma "cultura" de autoculpabilização no momento em que a pessoa sofre de assédio.

"'Se calhar fui eu que não fiz a coisa certa. O patrão é um brincalhão, é mesmo assim, o colega é mesmo assim'. Não. Quando alguma destas atitudes frequentes deixam o trabalhador ou a trabalhadora desconfortável, deve denunciar."

Já António Garcia Pereira corrobora o desajustamento dos números apontado pela inspetora-geral. O advogado e professor universitário ilustra o caso recorrendo aos relatórios do Eurofound, os quais, por extrapolação, admitem que até meio milhão de portugueses sofre ou já sofreu assédio moral no local de trabalho.

"Basta olhar para os números que acabámos de ver referidos pela senhora inspetora-geral para ver que é ridículo, que é uma minoria absolutamente ínfima que é objeto de atuação, com vista ao apuramento da responsabilidade contraordenacional."

Universidades são "caldo perfeito" para situações de assédio

As universidades e instituições de investigação são, "provavelmente, o ecossistema mais dado a que haja situações de quase todos os tipos de assédio", diz o presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, José Moreira.

"Porquê? Porque existem enormes relações de poder desigual."

De acordo com o professor universitário, existe um desequilíbrio nas relações em meio académico, indicando exemplos, como a "dependência que os alunos têm em relação aos professores, aquando do lançamento das notas", ou entre investigadores e orientadores.

"Temos aqui o caldo perfeito para que haja situações de assédio", lamenta.

No entanto, à semelhança do cenário nas empresas, a investigação sobre estes casos de assédio deixa a desejar. Segundo o dirigente, o sindicato recebe, "pelo menos, entre 20 e 30 queixas por por ano relativas a processos de assédio moral"

Contudo, as denúncias "quase nunca avançam". "Posso dizer que se avançarem uma ou duas por ano, provavelmente já estarei a exagerar."

José Moreira defende que o mecanismo de denúncia dos assédios em meio universitário tem de ser expedito e garantir independência, dando segurança às vítimas, mas também a quem é denunciado, para que não possa haver "caça às bruxas".