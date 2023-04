Segundo caso de lepra confirmado em Portugal

"Ambos os casos importados se referem a indivíduos originários do Brasil, país onde a doença ainda é endémica, com vários casos reportados anualmente", sublinha o gabinete de Graça Freitas.

"Os casos foram reportados no contexto da suspeita clínica e no contexto da origem de zonas endémicas, tendo já iniciado o tratamento adequado", indica a DGS em resposta à Renascença .

Na segunda-feira, as autoridades da Madeira confirmaram outro caso de lepra num paciente também oriundo do Brasil.

As autoridades de saúde estão a realizar o despiste da doença junto dos contactos próximos do doente.

O novo caso de lepra foi importado do Brasil. O doente reside na região do Porto, avança a RTP.

A DGS sublinha que a doença está erradicada em Portugal e os casos reportados anualmente são sempre casos importados, numa média de 2 a 6 casos por ano.

A Direção-Geral da Saúde "vai continuar a acompanhar a situação, não se verificando, até à data, alteração no perfil do número de casos importados".



Quais são os sintomas da lepra

Gustavo Tato Borges, da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, diz à Renascença que o tratamento contra a lepra é muito eficaz.



“Não é comum ouvirmos falar de lepra hoje em dia. Felizmente existe um tratamento muito eficaz e que também pode ser aplicado de forma preventiva apenas aos contactos muito próximos, nomeadamente a família. Não há necessidade de uma preocupação alargada ou de um tratamento alargado das pessoas que contactaram com esta viajante, nomeadamente os que estiveram com ela dentro do avião”, refere o médico.

As outras pessoas devem estar atentas ao desenvolvimento de alguns sintomas para iniciar o tratamento o mais rápido possível, refere Gustavo Tato Borges.

Alguns dos sintomas de lepra são “erupções cutâneas, umas áreas mais claras e achatadas, bem delimitadas que aparecem na pele, muitas vezes essas áreas ficam dormentes; aparecem alguns gânglios aumentados; algumas pessoas podem desenvolver fraqueza muscular; e a queda de pelos das sobrancelhas e das pestanas”, refere o dirigente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública.