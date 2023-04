Retomadas buscas para encontrar banhista desaparecido em Ovar

As buscas para encontrar o jovem de 25 anos, de nacionalidade brasileira, que desapareceu na terça-feira no mar, a norte da praia de São Pedro da Maceda, no concelho de Ovar, distrito de Aveiro, foram retomadas cerca das 8h00.

Nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do Porto e comandante-local da Polícia Marítima de Aveiro, participam 20 operacionais do comando-local da Polícia Marítima de Aveiro, da Estação Salva-vidas de Aveiro e dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz, Espinho e Estarreja, apoiados por duas motas de água, NSN da Estação Salva-vidas de Aveiro, duas viaturas TT e seis viaturas de apoio, incluindo uma ambulância e uma viatura de comando e controlo.

As buscas decorrem entre a orla costeira de Espinho e a Praia do Torrão do Lameiro, numa extensão de 20km.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos amigos da vítima.

Segundo o que foi possível apurar, o jovem encontrava-se a banhos com um amigo, tendo entrado em dificuldades na água, acabando por desaparecer no mar.