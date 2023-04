Perigo máximo de incêndio em sete concelhos de três distritos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em risco máximo de incêndio os concelhos do Fundão, Covilhã, Penamacor, Belmonte, no distrito de Castelo Branco, Sabugal, Figueira Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, e Moimenta da Beira, no distrito de Viseu.

Em risco muito elevado de incêndio estão mais de 60 concelhos de Faro, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança.

Já em risco elevado de incêndio estão vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Vila Real, Porto, Viseu, Guarda e Bragança

O IPMA prevê perigo de incêndio muito elevado até sexta-feira.

Para esta quinta-feira, está previsto céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, acentuado arrefecimento noturno, nebulosidade matinal no litoral oeste e pequena descida de temperatura, em especial da máxima.

Para a Grande Lisboa, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado junto ao Cabo Raso até meio da manhã, vento em geral fraco do quadrante oeste, temporariamente moderado (até 25 km/h) durante a tarde, acentuado arrefecimento noturno e descida da temperatura.

No Grande Porto, as previsões apontam para céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado até meio da manhã, vento em geral fraco a predominar do quadrante oeste e acentuado arrefecimento noturno.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 7 graus Celsius (em Bragança) e os 15 (em Coimbra, Porto e Faro) e as máximas entre os 22 (na Guarda) e os 32 (em Santarém).