Novo presidente do TC deverá ser da ala esquerda. Na calha estarão José Abrantes e Mariana Canotilho

Com a saída de João Caupers da presidência do Tribunal Constitucional (TC), o próximo presidente deverá ser escolhido entre os juízes da ala mais à esquerda. Quanto ao vice-presidente, lugar que fica vago na sequência da saída de Pedro Machete, deverá ser eleito um dos juízes conotado com a ala mais à direita.

A eleição do presidente e do vice-presidente do TC poderá ocorrer no mesmo dia da tomada de posse dos três juízes cooptados, ou seja, no feriado do 25 de abril, na terça-feira.

Ao que a Renascença apurou, para o lugar de Caupers estarão na calha dois nomes que já integram o TC: José João Abrantes e Mariana Canotilho. A escolha deverá recair num deles, sendo que Abrantes era o nome que o PS gostava que tivesse sido eleito já em 2021.

Há dois anos a eleição de Caupers causou um foco de tensão entre os socialistas e o PSD, obrigando mesmo a confirmar o acordo de cavalheiros entre os dois partidos.

Fonte conhecedora do processo salienta à Renascença que há "uma rotação cíclica" entre a ala direita e a ala esquerda em ciclos de quatro anos e meio e que o "entendimento" que existe no próprio tribunal é que "esta nomeação ainda está na rotação do presidente à esquerda".