Menores que ameaçaram escolas sem “indícios de radicalização”

A Polícia Judiciária identificou "vários autores" de ameaças em ambiente digital dirigidas a escolas, sendo que nenhum apresenta indícios de radicalização". De acordo com o comunicado da PJ, são todos menores de idade "assumiram a autoria das publicações, não tendo noção da dimensão e impacto que as suas ações viriam a tomar".

A mesma nota adianta que, nos últimos dias, "foram comunicadas situações semelhantes em vários pontos do país, algumas referenciadas pela PSP".

"Todos os casos reportados encontram-se em investigação na PJ", adianta.

As autoridades referem ainda que estas situações terão "ocorrido na sequência de publicações na rede social Tik Tok, com origem no estrangeiro, onde é feita alusão ao Massacre de Columbine, nos Estados Unidos".

"Não foram, no entanto, recolhidos indícios de que pretendessem materializar as ameaças em causa, tudo levando a crer que se tratarão de casos de mimetização de um fenómeno que está a ocorrer, em várias partes do globo", remata a nota.



Esta quinta-feira a comunidade escolar de vários estabelecimentos de ensino do país viveram alguns momentos de sobressalto devido à circulação destas ameaças. O diretor nacional da PSP garante que as situações foram investigadas, classificando-as como uma "brincadeira de mau gosto".