Hospital de Braga abre novos espaços de consulta e amplia capacidade de resposta

O Hospital de Braga disponibiliza mais quatro espaços para a realização de consultas, ampliando a capacidade de resposta e melhorando as condições de prestação de serviços aos utentes.

Com os novos gabinetes será possível realizar mais cerca de 2. 100 consultas mensais e um total de 25.200 consultas por ano, favorecendo a evolução positiva registada nos últimos anos.

De acordo com o presidente do conselho de administração do Hospital de Braga, João Porfírio Oliveira, “a criação dos novos espaços permitirá melhorar a qualidade e a capacidade de resposta aos utentes e elevar os indicadores de desempenho do hospital de Braga que são, já por si, muito positivos”.

O responsável assinala que o investimento na criação dos novos espaços, na ordem dos 80 mil euros, enquadra-se na “estratégia de permanente aposta na prestação de cuidados de saúde de excelência, através de uma prática caraterizada pela qualidade, competência, rigor, eficiência e diferenciação”, realçando que o Hospital de Braga passa a dispor de um total de 136 gabinetes de consulta disponíveis para as diversas especialidades.

O Hospital de Braga serve uma população de cerca de 1,2 milhões de pessoas dos distritos de Braga e Viana do Castelo, e ultrapassou o meio milhão de consultas médicas em 2022, superando as expectativas em termos de atividade assistencial, de cirurgias convencionais e de recuperação de listas de espera.

Com mais de meio milhão de consultas realizadas em 2022, o Hospital de Braga registou um crescimento de 6,48%, comparativamente com o ano anterior à pandemia (2019), evoluindo de 480.376 consultas em 2019 para 511.503 em 2022.

“Entre cirurgias programadas, urgentes e de ambulatório, comparando com o período pré-pandémico, o hospital de Braga cresceu 25,63% no ano de 2022, assinalando-se um aumento muito significativo no número de intervenções em ambulatório que aumentou cerca de 40%”, assinala a unidade hospitalar.

Em comunicado, a administração hospitalar, dá conta ainda da implementação de um conjunto de medidas que permitiram aumentar a realização de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), estando o crescimento “diretamente relacionado com o plano de produção adicional aos fins-de-semana e feriados”.

“Apesar da evolução muito positiva, o Hospital de Braga alargará o período de produção adicional de MCDT’s aos fins-de-semana e feriados e contratualizará a realização externa de exames, visando sempre o superior interesse dos doentes”, lê-se no documento.

Recentemente, a unidade hospitalar aumentou também as suas valências através da criação do Serviço de Hematologia, alargando as patologias atualmente tratadas e evitando a transferência de utentes para outras instituições.