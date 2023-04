Fnac compra MediaMarkt em Portugal

A empresa que detém a MediaMarkt anunciou, esta quinta-feira, que chegou a acordo para a venda da totalidade do negócio da empresa de tecnologia em Portugal ao retalhista francês da Fnac.

A transação inclui as dez lojas físicas, o negócio online e a integração dos cerca de 450 colaboradores da MediaMarkt. As duas partes concordaram em não divulgar os detalhes financeiros da operação.

Em declarações reproduzidas no comunicado da MediaMarktSaturn, o CEO da empresa, Karsten Wildberger, explica que o desempenho da MediaMarkt em Portugal "ainda não atingiu dimensão suficiente" para alcançar "uma posição de liderança no mercado".

"A Fnac Darty é a número dois em Portugal, e juntamente com as nossas atividades, esta posição será significativamente reforçada. A nova constelação oferece fortes perspetivas a todos os empregados, clientes e parceiros", esclarece o empresário alemão.

A MediaMarkt está no mercado português desde 2004. As dez lojas em Portugal continuarão com a marca até ao "rebranding".