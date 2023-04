Encontrado corpo em falésia de difícil acesso no Cabo Espichel

Os bombeiros voluntários de Cacilhas removeram esta quinta-feira o corpo de um homem que se encontrava numa falésia "de difícil acesso" no Cabo Espichel, em Sesimbra, no distrito de Setúbal, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

Em comunicado, a autoridade refere que o corpo foi encontrado na quarta-feira, na sequência de um alerta recebido pelas 19:00, através de populares que se encontravam no local.

Elementos do comando-local da Polícia Marítima de Setúbal e da GNR deslocaram-se para o local, mas, após constatarem que o corpo "se encontrava numa zona de difícil acesso, no sopé de uma falésia", não estavam reunidas as condições de segurança para identificação e remoção do corpo, tendo as operações ficado suspensas até hoje.

O corpo do homem acabou por ser removido ao final da manhã de hoje, através da equipa de grande ângulo dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, tendo estado ainda no local elementos do comando-local da Polícia Marítima de Setúbal, dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, da Proteção Civil e da Cruz Vermelha Portuguesa.

O óbito foi declarado no local pelo Delegado de Saúde e o corpo foi, posteriormente, transportado para o Instituto de Medicina Legal de Setúbal pelos elementos da Cruz Vermelha.

O comando-local da Polícia Marítima de Setúbal tomou conta da ocorrência, de acordo com a nota da Autoridade Marítima Nacional.