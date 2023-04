CP adjudicou serviços de cafetaria e bar à empresa Newrail

A CP - Comboios de Portugal anunciou, em comunicado, esta quinta-feira que atribuiu à empresa Newrail a adjudicação do serviço de cafetaria e bar nos comboios Alfa Pendular e Intercidades.

A empresa tomou esta decisão depois do fim do contrato com a anterior empresa responsável por estes serviços, a Apeadeiro 2020.

O prazo para a submissão de propostas pelas empresas interessadas terminou esta quarta-feira e a Newrail foi notificada esta quinta-feira.



No mesmo comunicado, a CP garante que "esteve sempre empenhada na solução desta situação, agindo de acordo com a lei e tomando todas as medidas possíveis".

"Importa esclarecer que CP é também lesada em todo este longo processo, pois sempre garantiu a pontualidade nos pagamentos de um serviço que não foi adequadamente prestado aos seus passageiros, causando transtorno aos seus clientes e prejuízos financeiros à CP", lê-se, também.

A CP espera "normalizar a situação nos próximos dias", não dando um prazo concreto.