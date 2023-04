Cinco detidos em operação de combate ao tráfico de droga no Grande Porto

A Divisão de Investigação Criminal da PSP do Comando Metropolitano do Porto está a realizar uma operação na Área Metropolitana do Porto de combate ao tráfico de droga e já deteve cinco pessoas.

Em comunicado o Comando Metropolitano, através da divisão de investigação criminal, indica que estão a ser realizadas mais de 50 buscas domiciliárias e não domiciliárias

Uma das zonas alvo de buscas é o Bairro da Pasteleira Nova, onde se encontra também o diretor nacional da PSP, Magina da Silva.

Em declarações à SIC, o sub-comissário Ricardo Claro justifica a operação no bairro com o aumento do tráfico de droga.

“O tráfico de estupefaciente é uma preocupação central para a Polícia de Segurança Pública, onde ao longo dos últimos tempos temos desenvolvido diversas operações, aqui no Bairro da Pasteleira”, diz o sub-comissário, destacando que “a nível de ações de visibilidade” a PSP “já conta com perto de 500 operações no presente ano” naquele bairro.

“Esta investigação culmina com uma investigação da divisão de investigação criminal, onde no dia de hoje estamos a levar a cabo diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias”, completa.