Assembleia plenária da CEP. Bispos lembram vítimas de abuso no seio da Igreja

Os bispos católicos portugueses concelebram, esta quinta-feira, uma missa no âmbito do Dia Nacional de Oração pelas vítimas de abusos, na qual vão ter uma palavra para as vítimas e seus familiares.

No dia em que termina, em Fátima, a reunião da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, vai ser celebrada uma eucaristia, no contexto da jornada nacional de oração pelas vítimas de “abusos sexuais, de poder e de consciência na Igreja”, às 11h00, na Basílica da Santíssima Trindade.

Depois de D. José Ornelas, reeleito esta semana na liderança da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), ter reconhecido na segunda-feira que os casos de abuso sexuais de menores ocorridos no seio da Igreja têm constituído "um percurso doloroso para todos", hoje o episcopado vai lembrar as "pessoas que foram vítimas de qualquer espécie de abusos, para que encontrem em Cristo ressuscitado a cura das suas feridas e a coragem para uma vida nova".

Ao longo de quase um ano, a Comissão Independente liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, validou 512 dos 564 testemunhos recebidos, apontando, por extrapolação, para um número mínimo de vítimas da ordem das 4.815.

Na sequência destes resultados, algumas dioceses afastaram cautelarmente do ministério alguns padres.

D. José Ornelas anunciou que este grupo "deverá ter a autonomia necessária para acolher e acompanhar as vítimas e para assegurar o necessário apoio e a possível recuperação dos danos por estas sofridos, dispondo de uma linha de atendimento e de condições para o contacto e acompanhamento pessoal".