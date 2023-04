Ameaça de ataques nas escolas “foi brincadeira de mau gosto”. Autor identificado

O diretor nacional da PSP assegura que o apelo à realização de atos de violência, esta quinta-feira, em escolas portuguesas não passou de “uma brincadeira de mau gosto”. O autor da ameaça já foi identificado pelas autoridades.

“A situação que deu origem a este alarme todo foi devidamente despistada, acompanhada e, ao que sei, não passou de uma brincadeira de mau gosto, tal como muitas vezes os alunos, para não irem aos exames, comunicam alertas de bomba”, disse Magina da Silva, em declarações aos jornalistas.

Magina da Silva assegura que, "neste caso em concreto que andou a rolar, está rastreado, está controlado e as pessoas podem estar sossegadas”.

O alarme surgiu depois de circularem nas redes sociais mensagens de apelo para a realização em Portugal de atos violentos nas escolas, como estariam a ser planeados no Brasil.

Esses ataques seriam realizados esta quinta-feira, 20 de abril, quando passam 24 anos do massacre de Columbine, nos Estados Unidos, quando dois estudantes invadiram a Columbine High School e mataram 12 alunos e um professor, suicidando-se de seguida.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) adianta que na semana passada foi confrontada com a publicação de mensagens nas redes sociais, onde se divulgava uma ação em particular de invasão de uma escola do concelho de Odivelas, com recurso a armas de brancas e de fogo. O autor dessa publicação já foi identificado e está a ser acompanhado pela Polícia Judiciária, acrescenta a nota.