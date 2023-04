Termina sem sucesso o segundo dia de buscas por homem desaparecido em Ovar

O segundo dia de buscas para encontrar o jovem, de 25 anos, que desapareceu na terça-feira no mar, numa praia de Ovar, no distrito de Aveiro, terminou sem sucesso, informou o comandante da Capitania do porto local.

"Interrompemos as buscas às 20h15, embora ainda se encontre no local o navio D. Carlos I que há de abandonar a área em breve, e não tivemos sucesso", disse o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Conceição Dias.

Segundo o mesmo responsável as buscas serão retomadas na quinta-feira após o nascer do sol, estando prevista uma redução de meios.

"Já não vamos utilizar todos estes meios. Vamos privilegiar a zona de costa com meios na praia e com meios na água. Em princípio teremos uma embarcação, uma mota de água e uma viatura que depois são rendidas ao longo do tempo e vamos começar de norte para sul", disse Conceição Dias.