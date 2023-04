Temperaturas descem, mas há risco de incêndio em cinco concelhos do Algarve

Os concelhos de Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, apresentam esta quarta-feira um perigo máximo de incêndio rural.

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado de incêndio 70 concelhos de Faro, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Leiria, Coimbra, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança.

Vários concelhos de todos os distritos do continente, exceto alguns concelhos de Aveiro, Porto e Viana do Castelo, apresentam risco elevado de incêndio.

Segundo o IPMA, o perigo de incêndio muito elevado vai manter-se pelo menos até ao final da semana.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Para esta quarta-feira, o IPMA prevê no continente céu geralmente pouco nublado, com vento por vezes moderado a partir da tarde, acentuado arrefecimento noturno e descida de temperatura, em especial da máxima.

Na Grande Lisboa, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã e para o final do dia. O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de noroeste. As previsões apontam ainda para uma acentuado arrefecimento noturno e pequena descida da temperatura máxima.

Para o Grande Porto, as previsões apontam para céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no final do dia, vento fraco, acentuado arrefecimento noturno e descida de temperatura.

As temperaturas mínimas vão oscilar, no continente entre os 7 graus Celsius (em Bragança) e os 15 (em Coimbra, Porto e Faro) e as máximas entre os 22 (na Guarda) e os 32 (em Santarém).