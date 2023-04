"Sem qualquer efeito". Restaurantes não vão refletir IVA Zero no preço final

Os empresários do setor da restauração dizem não ter hipótese de refletir a isenção do IVA em vários produtos alimentares no preço final aos consumidores.

Em declarações à Renascença, Daniel Serra, presidente da associação Pro.Var defende que, apesar de haver alguns produtos que passaram a beneficiar do IVA zero no momento da compra, não compensa baixar o preço no produto final que se coloca à mesa dos clientes.

"O empresário pode ir ao supermercado, compra o produto sem o IVA, mas, depois, no restaurante, confeciona e entrega ao cliente a refeição. O IVA que está na fatura é de 13%, portanto, ele não entregou o IVA ao fornecedor, mas vai ter de entregá-lo ao Estado na totalidade. Portanto, não tem qualquer efeito para o consumidor", argumenta.