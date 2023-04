Movimento de cidadãos manifesta-se em Lisboa para tentar salvar o SNS

Cerca de 600 pessoas, dos mais variados setores da sociedade portuguesa, já subscreveram um manifesto para construir um movimento cívico para exigir o reforço e reabilitação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), marcando uma manifestação para 3 de junho.

Bruno Maia, dirigente do Bloco de Esquerda e um dos 40 mentores deste movimento cívico, disse, esta quarta-feira, à agência Lusa que "o grande objetivo é uma tentativa de agregação de pessoas de vários setores da sociedade para exigir um reforço no investimento no SNS e no recrutamento" de profissionais.

Esta iniciativa, que agrupa pessoas do setor da saúde, mas também da política, do sindicalismo, da cultura e das artes, entre outros, pretende igualmente "inverter o desinvestimento, a suborçamentação e a perda de profissionais" nas várias componentes do SNS e englobar a sociedade toda nesta luta que consideram urgente.

Entre as iniciativas já programadas, além do manifesto disponível na internet, estão um jantar em Lisboa e outro no Porto na próxima sexta-feira e um almoço no sábado em Albufeira, no Algarve, numa iniciativa denominada "Celebrar abril, celebrar o SNS", bem como uma manifestação em Lisboa no próximo dia 3 de junho.