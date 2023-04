Metro de Lisboa. Troço entre Cidade Universitária e Rato com alteração de horário

De acordo com o Metropolitano de Lisboa, o calendário de trabalhos pressupõe a realização das empreitadas por ciclos que ultrapassam o período normal de encerramento noturno entre as 1h00 e as 6h30.

A execução dos trabalhos, "pela sua natureza e complexidade, não é compatível com a circulação em segurança dos comboios e o funcionamento do serviço de transporte", refere a empresa na nota.

As alterações de horário de funcionamento ao público prendem-se com a necessidade de efetuar trabalhos de manutenção na infraestrutura do sistema de sinalização da linha Amarela.

O troço da linha Amarela do Metropolitano de Lisboa entre a Cidade Universitária e o Rato vai ter alterações temporárias no horário de funcionamento entre sábado e 28 de abril, segundo anunciado esta quarta-feira.

Como alternativa, nos dias em o horário de funcionamento é alterado os passageiros poderão utilizar as carreiras da Carris 738, 701 e 727.



Nos próximos três meses, a circulação das linhas Amarela e Verde do metro vai sofrer interrupções temporárias para integração dos dois novos viadutos construídos no Campo Grande com os já existentes.

A transportadora explicou que as interrupções temporárias decorrem no âmbito do plano de expansão da rede do metro para o prolongamento das linhas Amarela e Verde Rato/Cais do Sodré.

Em causa estão trabalhos relacionados com a integração dos viadutos em construção, que vão provocar alguns constrangimentos na circulação dos comboios em parte das duas linhas.

Com conclusão prevista para 2024, a Linha Circular, que vai ligar a estação do Rato ao Cais do Sodré, numa extensão de mais dois quilómetros de rede, irá criar um novo anel circular no centro de Lisboa e interfaces que conjugam e integram vários modos de transporte.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião). Normalmente, o metro funciona entre as 6h30 e as 1h00.