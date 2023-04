​Cuidadores informais. ANCI pede mais empenho na divulgação do estatuto

A vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI), Maria dos Anjos Catapirra, considera que a divulgação do Estatuto do Cuidador Informal deveria ser feita com “mais empenho por parte dos órgãos do Instituto de Segurança Social”.



Um estudo sobre literacia em saúde da responsabilidade da Escola Nacional de Saúde Pública, da Universidade Nova de Lisboa e da Associação Nacional de Saúde Pública, diz que 85% dos 790 inquiridos não têm Estatuto do Cuidador e 90% não usufruem do descanso do cuidador.

Maria dos Anjos Catapirra acredita que estes números se devem ao desconhecimento da lei por parte dos próprios cuidadores, que “nem sabem que existe o estatuto”, já que a divulgação “não é feita pelos órgãos próprios junto da população”.

A vice-presidente da ANCI diz que “tudo o que é feito é por meio digital” e que a literacia das pessoas, nesse sentido, não é global.

Maria dos Anjos Catapirra considera que o estatuto deve ser divulgado “na proximidade”, mas diz não ver o empenho das juntas de freguesia em fazer a divulgação sobre a legislação e lamenta, ainda, que o processo de requerimento do pedido seja tão burocrático.