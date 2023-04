Cerca de 70% dos edifícios na área metropolitana de Lisboa não estão preparados para sismos

Cerca de 70% dos edifícios na área metropolitana de Lisboa foram construídos antes de existir legislação para a segurança sísmica. Podem, por isso, não cumprir as atuais exigências, não estando preparados para um eventual sismo de grandes dimensões na capital.

O alerta é do ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Aires. Em declarações à Renascença, o engenheiro destaca o envelhecimento do parque habitacional em Portugal e aponta para a necessidade de "recuperar as condições de habitabilidade e de segurança" dos edifícios.

"Foram construídos e projetados antes da primeira legislação sobre sismos e, portanto, estarão muito mais expostos a colapsos em caso de catástrofes sísmicas."

Mineiro Aires refere que é preciso "diagnosticar e minimizar estas questões, para atacar as situações mais urgentes" e que as soluções "competem aos decisores políticos e aos técnicos".

Esta quarta-feira, arranca a conferência final sobre "Gestão do risco geológico na área atlântica", em Lisboa. O evento é organizado a propósito do projeto AGEO - Plataforma Atlântica para a Gestão do Risco Geológico, que visa contribuir para a melhoria da gestão dos riscos geológicos, principalmente através de novas formas de envolvimento entre os cidadãos e as autoridades locais.