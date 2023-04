Suspeita de esfaquear jovem em Albufeira em prisão preventiva

O Tribunal de Portimão decretou esta terça-feira a prisão preventiva a uma mulher suspeita de ter esfaqueado, no domingo, uma jovem de 19 anos, que acabou por morrer, na cidade de Albufeira, no Algarve.

A mulher tinha sido detida pela polícia juntamente com um homem, na manhã do passado domingo, horas depois da agressão ocorrida junto a uma discoteca em Albufeira, no distrito de Faro.

Depois de ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Portimão, a mulher ficou em prisão preventiva, a aguardar julgamento, a medida de coação mais gravosa, enquanto o homem ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR), a medida menos gravosa.

De acordo com as autoridades, os suspeitos terão fugido do local após as agressões entre um grupo de jovens perto da rua da Oura, zona onde existem vários estabelecimentos de diversão noturna.

A vítima ainda estava viva quando os bombeiros chegaram, mas os serviços de emergência médica declararam a morte da jovem por volta das 7h30.

Na agressão terá sido utilizada uma faca, que acabou por ser recuperada, naquela que terá sido, segundo as autoridades, uma "desavença entre miúdos" num contexto de diversão noturna.