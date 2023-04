Prisão preventiva para "astrólogos" por burlas com Euromilhões

O Tribunal de Braga aplicou prisão preventiva, esta terça-feira, aos dois alegados astrólogos suspeitos da autoria de “vários crimes” de burla qualificada, com o “esquema do bilhete do Euromilhões premiado”, disse fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a PJ, com aquele esquema os suspeitos, 51 e 32 anos, já terão conseguido cerca de meio milhão de euros.

Os suspeitos foram detidos na segunda-feira, em Barcelos, quando se preparavam para uma nova burla. A fonte explicou que os arguidos criavam um “ambiente de misticismo” e escolhiam as vítimas “a dedo”.

“As vítimas eram sempre pessoas com posses e psicologicamente mais vulneráveis”, referiu.

Os suspeitos diziam que tinham um bilhete premiado do Euromilhões em França, de 30 milhões de euros, e prometiam ajudar as vítimas a conseguir igual sorte, em trocas de elevadas quantidades de dinheiro.

“Houve quem lhes entregasse 160 mil euros”, referiu a fonte da PJ.

Os factos ocorrerem desde 2018, na zona de Barcelos. Entretanto, a Polícia Judiciária prossegue com a investigação no sentido de identificar outras situações e vítimas, “uma vez que se presume que os suspeitos se dedicavam à prática deste tipo de crimes de forma reiterada”.