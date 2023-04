A Renascença acompanhou a evolução de preços em algumas das principais cadeias de supermecados, desde que o Governo anunciou o "Iva zero" em 46 bens alimentares.



Verficamos que o valor base dos alimentos se manteve, não sofreu nenhuma alteração. Por exemplo, a massa estava a 1,09€ e mantêm-se, o azeite continua a 4,69€ e uma dúzia de ovos mantém o mesmo valor de 2,55€ desde há três semanas.



Ainda assim, os consumidores com quem falamos queixam-se do aumento de preço nas marcas brancas. Chegam até a dizer que neste momento, em muitos casos, não compensa optar pelas marcas brancas, "vale mais comprar produtos da marca original", porque o valor a que estão é muito semelhante aos restantes produtos.



Os produtos de marca branca, que eram, muitas vezes, a oportunidade e a opção mais barata, e a única forma dos consumidores pouparem na fatura final do supermecado, agora não são tão vantajosos.



Por outro lado, sabemos que uma das estratégias das cadeias de supermercados para estabelecer preços competitivos é aplicarem descontos, as conhecidas promoções semanais. Promoções essas que segundo os consumidores, estão a desaparecer.



O cenário não é animador, as expectativas por parte dos consumidores são muito reduzidas. Aquilo que percebemos é que as pessoas estão reticentes quanto à medida, porque não acreditam que vá ter um impacto positivo no orçamento familiar. Há até quem acredite que a fatura do supermercado pode aumentar a partir de hoje, caso as cadeias de supermecados deixem de aplicar as habituais promoções.