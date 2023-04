Preços quase inalterados desde que Governo anunciou IVA Zero

A Renascença acompanhou a evolução de preços em algumas das principais cadeias de supermercados desde que o Governo anunciou o IVA Zero em 46 bens alimentares.



Verifica-se que o valor base dos alimentos se manteve, não sofrendo nenhuma alteração. Por exemplo, a 27 de março, a massa estava a 1,09€, preço que se mantinha esta segunda-feira. O azeite continua a 4,69€ e uma dúzia de ovos mantém o mesmo valor de 2,55€ desde há três semanas.



Ainda assim, os consumidores com quem a Renascença falou queixam-se do aumento de preço nos produtos de marca branca. Chegam até a dizer que, neste momento, em muitos casos, não compensa optar pelas marcas brancas. "Vale mais [a pena] comprar produtos da marca original", porque o valor a que estão tabelados é muito semelhante ao dos restantes produtos.



Os produtos de marca branca eram, muitas vezes, vistos como a opção mais barata e a única forme de os consumidores pouparem na fatura final do supermercado. Agora, não são tão vantajosos.



Por outro lado, é sabido que uma das estratégias das cadeias de supermercados para estabelecer preços competitivos é a aplicação de descontos semanais. Promoções essas que, segundo os consumidores, estão a desaparecer.



O cenário não é animador, as expectativas por parte dos portugueses são muito reduzidas. As pessoas aparentam estar reticentes quanto à medida, uma vez que não acreditam que vá ter um impacto positivo no orçamento familiar.

Há quem prevê que a fatura do supermercado possa até aumentar a partir desta terça-feira, caso as cadeias de supermercados deixem de aplicar os habituais descontos.