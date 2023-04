Portugal gasta demasiado dinheiro em exames de diagnóstico e descura a prevenção

Portugal gasta demasiado dinheiro em exames de diagnóstico em vez de direcionar o investimento para prevenir a ocorrência de problemas. O alerta é de Henrique Barros, diretor do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, no Dia Europeu dos Direitos dos Doentes, apontando para os casos de cancro do estômago onde a prevenção continua a falhar.

“Em Portugal, temos uma quantidade de casos novos de cancro do estômago, que é completamente desproporcionada em relação ao resto dos países ocidentais”, diz o especialista, explicando que este tipo de cancro “tem a ver com a presença de uma infeção no estômago, pela Helicobater Pylori” quando “sabemos que somos capazes de combater essa infeção, criar as condições para que as crianças portuguesas não infetem”.

Na visão do especialista, “teremos que, inequivocamente, promover a saúde dessas crianças e garantir que, no futuro não vão ter nem sofrimento nem as mortes associadas ao cancro gástrico”.

“E isso é muito mais importante do que medições completamente dispersas, inúteis, dos lipídios, das gorduras no sangue, etc., que criam ciclos de utilização de medicamentos, etc., cujos efeitos diretos e indiretos equivocamente carecem de confirmação”, realça.

Noutro plano, Portugal continua a falhar no acesso à profilaxia pré-infeção por VIH naquilo que Henrique Barros diz ser um problema cultural. O especialista defende um acesso à medicação preventiva do VIH semelhante ao da pílula anticoncecional.

“Temos que abandonar dentro do possível a natureza extremamente prescritiva, um poder talvez excessivo de decidirmos sobre a vida dos outros”, defende, argumentando que “é isso que está a faltar, a colocar definitivamente na circulação na comunidade o acesso à medicação”.

“É um pouco fazermos o caminho que demorou muitos anos a fazer em relação à pílula anticoncecional, transformar o acesso a essa medicação preventiva num acesso imediato para as pessoas que precisam e em quem ele está indicado”, defende, explicando que “não basta dizer que tem isto aqui disponível, é preciso explicar às pessoas quais são os problemas que podem enfrentar por essa escolha e quais são as circunstâncias em que isso está indicado”.