Pirataria digital causa prejuízos superiores a 200 milhões na indústria cultural

A pirataria digital é responsável por danos superiores a 200 milhões de euros por ano na área dos jogos, filmes e transmissões desportivas em Portugal.



Para fazer o diagnóstico ao cibercrime e aos desafios do mundo virtual, a Polícia Judiciária e a Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP) promovem, esta terça-feira, o colóquio "Pirataria Digital de Conteúdos Audiovisuais".



À Renascença, António Paulo Santos, diretor-geral da FEVIP e também da GEDIPE - Associação para a Gestão de Direitos de Autor, Produtores e Editores Cinematográficos e Audiovisuais -, aponta que as perdas de 200 milhões de euros se traduzem em danos não só para as indústrias culturais, mas também para a receita fiscal: "[São] cerca de 60 milhões de euros de prejuízo para os cofres do Estado".

"Apresenta menos receita nas operadoras de cabo, menos receita nas bilheteiras de cinema, menos receita nos VOD's [serviços de aluguer de filmes], nas ofertas de filmes na própria internet e também menos receita, ainda que indiretamente - e não está aqui contabilizado, mas é importante referi-lo - na publicidade nos canais generalistas."

Crimes digitais, como a pirataria, a transmissão de malware - vírus que simplesmente danifica o computador - e ransomware - roubo de dados - ou o phishing - fraude para extorsão de dados confidenciais -, acabam por ser difíceis de combater, devido ao caráter cada vez mais transnacional destas ações.

Isto é, são atos ilícitos que podem ser cometidos a partir de qualquer computador no mundo, com efeitos em dispositivos eletrónicos em locais completamente distintos daquele onde se inicia o ataque.

António Paulo Santos elogia a cooperação internacional no combate à pirataria digital, mas salienta que, "em Portugal, é extremamente difícil", sobretudo "do ponto de vista da tutela penal" e da "própria natureza da investigação", pelo que os resultados no combate ao cibercrime "não são instantâneos".