Pelo menos seis feridos em acidente com autocarro na A22

Um acidente com um autocarro de passageiros na A22 provocou, pelo menos, seis feridos.

A Renascença apurou junto da GNR de Albufeira que o acidente ocorreu na zona de Alcantarilha, em Silves.

Fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil, do sub-comando do Algarve, adiantou à Renascença que os feridos que foram já levados para o Hospital de Portimão.



A circulação está condicionada a uma via ao quilómetro 36, na zona de Alcantarilha, no sentido Faro-Lagos.

No local estão 39 operacionais dos bombeiros, INEM, GNR e da concessionária da Via do Infante, apoiados por 17 veículos.

Segundo o "Correio da Manhã", o condutor do veículo terá sofrido uma doença súbita.

O alerta foi dado inicialmente às 9h41, para um incêndio num veículo ligeiro com uma pessoa no interior. Ao chegar ao local, os bombeiros verificaram que não se tratava de um incêndio, mas sim do despiste do pesado de passageiros.

Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil pelas 9h51 os meios foram ajustados à situação e reforçados.

[em atualização]