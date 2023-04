Nove detidos e desmantelada rede de droga que operava em Aveiro e no Porto

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Aveiro desmantelou na segunda-feira uma rede de tráfico de droga que operava nos distritos de Aveiro e Porto. Durante a operação foram detidas nove pessoas, seis homens e três mulheres.

Em comunicado, a GNR dá nota que “no âmbito das diligências de investigação por tráfico de estupefacientes que decorreram durante treze meses, foi possível apurar que os suspeitos operavam em rede, dedicando-se à comercialização de estupefacientes nos concelhos de Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Castelo de Paiva e Vila Nova de Gaia”.

No âmbito da investigação foi dado cumprimento a três mandados de detenção e nove mandados de busca, seis domiciliárias e três não domiciliárias, que culminaram com a detenção dos nove suspeitos, com idades entre os 22 e os 30 anos.

No decorrer das buscas foram apreendidas 109 doses de haxixe, 2.100 doses de heroína, 1.819 doses de cocaína, 6.131 doses de MDMA, 25 doses de Liamba e cinco garrafas de óxido nitroso (gás hilariante).

Os militares apreenderam ainda uma arma, calibre 6,35 milímetros, uma carabina, calibre nove milímetros, uma carabina de ar comprimido, munições de diversos calibres, uma soqueira, quatro veículos, 4.304 euros e 110 francos suíços em numerário, diverso material informático e vários utensílios utilizados na produção, doseamento e embalamento da droga.

A operação que foi levada a cabo pelo Comando Territorial de Aveiro, envolveu uma centena de operacionais, das valências de investigação criminal e intervenção e contou com o reforço da Unidade de Intervenção e ainda com o apoio da Polícia de Segurança Pública.

Os detidos vão ser presentes, esta terça-feira, ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira para aplicação das medidas de coação.