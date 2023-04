Moedas lança apelo. “Evitem vir à baixa"

As obras do Plano Geral de Drenagem de Lisboa, da expansão da rede do metro, da reabilitação da rede de saneamento e algumas obras de repavimentação vão obrigar a restrições à circulação automóvel na cidade a partir de 26 de abril.



A autarquia decidiu também proibir o acesso à baixa a todas as viaturas com mais de 3,5 toneladas e proibir cargas e descargas durante o dia.

Em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara de Lisboa aconselha mesmo todos os que possam “também deveriam evitar vir a baixa”.