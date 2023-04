Livro Vermelho dos Mamíferos em Portugal apresentado esta terça-feira com novos dados sobre ameaças de extinção

Aumentar o conhecimento sobre as espécies de mamíferos do continente e saber quais as mais ameaçadas e as estáveis são dois dos principais objetivos do Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal Continental, que é apresentado esta terça-feira.

Quando 25% das espécies de mamíferos em todo o mundo estão ameaçadas, devido à destruição e degradação de habitats, captura ilegal, invasão de espécies exóticas e alterações globais, o documento apresentado vai, segundo a página oficial do Livro na Internet, “contribuir para o conhecimento do estado de conservação dos mamíferos” e atualizar o estatuto de ameaça das espécies.

A última avaliação do risco de extinção de mamíferos foi publicada em 2005, no âmbito do Livro Vermelho dos Vertebrados em Portugal, segundo o qual havia no país 104 espécies de mamíferos, como o lobo-ibérico, a raposa ou o texugo, as baleias ou os golfinhos. Das 74 espécies então avaliadas, 18 estavam ameaçadas de extinção: cinco criticamente em perigo, três em perigo e 10 vulneráveis.

No documento que é apresentado esta terça-feira foi dada especial atenção a vários grupos de espécies: as que se suspeita estarem em declínio acentuado, as classificadas com o estatuto de informação insuficiente em 2005, as que não foram avaliadas e as que não estavam confirmadas como existindo no país.

O projeto juntou dados bibliográficos, trabalho no terreno e trabalho em laboratório, através de análises genéticas. Teve a coordenação científica do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) e do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Uma compilação recente sobre mamíferos em Portugal incluiu mais de cem mil registos de 92 espécies de mamíferos, terrestres e marinhos.

Em janeiro de 2021, os responsáveis pelo Livro Vermelho indicavam que a base de dados no âmbito da revisão da situação dos mamíferos reunia então mais de 100 mil registos, em todo o continente, especialmente de grupos como os ungulados (animais com cascos) e de mamíferos marinhos. As espécies com mais observações eram o coelho bravo, o golfinho-comum e o rato de Cabrera.

A apresentação do Livro tem a presença prevista do secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, e do presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Nuno Banza, e será feita pela coordenadora geral do projeto, Maria da Luz Mathias.