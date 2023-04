Homem de 77 anos morre em incêndio em habitação no Cartaxo

Um homem de 77 anos morreu e um outro de 74 anos sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um incêndio numa habitação no Cartaxo, distrito de Santarém, adiantaram à agência Lusa fontes da proteção civil.

Além da vítima mortal, um homem de 74 anos sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de Santarém, referiu o comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, Vítor Rodrigues.

O alerta para o incêndio numa vivenda foi dado pelas 18h11, sendo que à chegada das autoridades ao local o fogo estava praticamente dominado por populares, acrescentou.

O fogo teve início no quarto da vivenda e a vítima mortal foi encontrada carbonizada, explicou ainda.

De acordo com o Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo, no local estiveram os bombeiros do Cartaxo e a GNR, tendo sido chamada ao local a Polícia Judiciária (PJ) que investiga agora as causas do incêndio.

No total, estiveram 24 operacionais apoiados por nove viaturas.