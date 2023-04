Detetado caso de lepra importado na Madeira

Os serviços de saúde da Madeira informaram esta terça-feira que foi confirmado um caso importado da doença de Hansen, mais conhecido por lepra, nesta região, com origem no Brasil.

A nota divulgada pela Direção Regional da Saúde (DRS) deste arquipélago adianta tratar-se de uma mulher, adulta, que reside na Madeira desde janeiro de 2022.

O caso "está a ser seguido no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, tendo sido implementado o necessário tratamento da infeção", lê-se no mesmo documento.

Acrescenta que "todos os contactos próximos foram identificados e a situação está a ser acompanhada pelas autoridades de saúde locais".

Os serviços de saúde insulares esclarecem que esta doença "não se propaga facilmente, pelo que não implica isolamento".

Também indica que o "tratamento é muito eficaz e a profilaxia é apenas recomendada no caso de contactos muito próximos e prolongados".

"A DRS vai continuar a acompanhar a evolução desta situação", conclui a informação.

Quais são os sintomas da lepra

Gustavo Tato Borges, da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, diz à Renascença que o tratamento contra a lepra é muito eficaz.

“Não é comum ouvirmos falar de lepra hoje em dia. Felizmente existe um tratamento muito eficaz e que também pode ser aplicado de forma preventiva apenas aos contactos muito próximos, nomeadamente a família. Não há necessidade de uma preocupação alargada ou de um tratamento alargado das pessoas que contactaram com esta viajante, nomeadamente os que estiveram com ela dentro do avião”, refere o médico.

As outras pessoas devem estar atentas ao desenvolvimento de alguns sintomas para iniciar o tratamento o mais rápido possível, refere Gustavo Tato Borges.

Alguns dos sintomas de lepra são “erupções cutâneas, umas áreas mais claras e achatadas, bem delimitadas que aparecem na pele, muitas vezes essas áreas ficam dormentes; aparecem alguns gânglios aumentados; algumas pessoas podem desenvolver fraqueza muscular; e a queda de pelos das sobrancelhas e das pestanas”, refere o dirigente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública.

