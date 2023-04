Burla com falso bilhete do Euromilhões rendeu 500 mil euros

Detenção por crimes de burla qualificada “bilhete do Euromilhões premiado”

Dois homens foram detidos por suspeita de crimes de burla qualificada com um falso “bilhete do Euromilhões premiado”, avança a Polícia Judiciária (PJ).

As detenções foram realizadas na segunda-feira, fora de flagrante delito, pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga.

O esquema em curso desde 2018 na zona de Barcelos rendeu aos burlões, que se identificavam como “mestres astrólogos”, cerca de meio milhão de euros, indica a PJ, em comunicado.

“Os detidos, dois indivíduos do sexo masculino com 51 e 32 anos de idade, através do artifício fraudulento conhecido como o ‘esquema do bilhete do Euromilhões premiado’, enganaram e convenceram várias vítimas a entregarem-lhes várias quantias em dinheiro, num total até ao momento apurado de cerca de 500.000 euros”, indica a Judiciária.

As autoridades receberam uma denúncia no final do mês de março e iniciaram as investigações, que culminaram com a detenção de dois suspeitos. Foram também apreendidos “relevantes elementos de prova e variada documentação”.

“A Polícia Judiciária prossegue com a investigação no sentido de identificar outras situações e vítimas, uma vez que se presume que os suspeitos se dedicavam à prática deste tipo de crimes de forma reiterada.”

Os detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.