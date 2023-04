Avistamento de drone suspendeu aterragens no aeroporto de Lisboa

A operação no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, já foi restabelecida, depois de um período de suspensão das aterragens que durou cerca de uma hora.

A suspensão das aterragens foi decidida na sequência do avistamento de um drone, no corredor de aproximação da pista, apurou a Renascença junto da NAV.

A empresa responsável pelo controlo do tráfego aéreo explica que a presença do aparelho não tripulado foi inicialmente reportada por pilotos, no momento da aterragem.

De acordo com o "Diário de Notícias", o incidente terá afetado pelo menos oito voos que tinham o Aeroporto Humberto Delgado por destino.