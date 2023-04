Reciclagem de embalagens aumenta em Portugal, mas vidro regista retrocesso

A recolha seletiva de embalagens em Portugal aumentou 3% no primeiro trimestre de 2023, face ao período homólogo, mas no caso do vidro houve um retrocesso de 2%, foi esta segunda-feira divulgado.

Segundo dados do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE) difundidos em comunicado pela Sociedade Ponto Verde (SPV), Portugal "só cumprirá a meta [estabelecida] se cada português reciclar mais duas garrafas de vidro por mês".

A SPV congratula-se por os portugueses continuarem a reciclar "cada vez mais", tendo sido recolhidas 108.368 toneladas de embalagens nos ecopontos nacionais no primeiro trimestre de 2023, o que significa um aumento de 3%, em comparação com o mesmo período de 2022.

"O país continua, assim, a atingir as metas da reciclagem das embalagens, com exceção do vidro, que merece particular atenção", conclui a instituição, que organiza e gere a retoma e valorização de resíduos de embalagens, implementando o SIGRE.

Vidro baixou

De acordo com os dados disponibilizados, a reciclagem de vidro no mesmo período foi de aproximadamente menos mil toneladas do que no primeiro trimestre de 2022, "invertendo uma tendência de crescimento observada ao longo dos últimos dois anos".