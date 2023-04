Portuguesa entre os 10 finalistas de prémio internacional de enfermagem

Há uma enfermeira portuguesa na lista final dos 10 nomeados ao prémio internacional "Aster Guardians" de 2023.

Teresa Fraga é diretora do Kastelo, unidade de cuidados continuados e paliativos para crianças em Matosinhos, e é a única portuguesa, entre mais de 52 mil candidatos de 202 países, a chegar à fase final da segunda edição dos "Aster Guardians - Global Nursing Awards", o prémio internacional de enfermagem.

À Renascença, a enfermeira diz ser "inexplicável" descrever o que sente quanto a esta nomeação: "Já estive nas nuvens, já aterrei. É uma sensação muitíssimo boa".

"Mas, acima de tudo, é um reconhecimento do trabalho e o que me leva a mim a ter de ser ainda melhor em prol das crianças com doença crónica, porque acho que também é uma responsabilidade que me estão a dar. Mas é uma sensação muito, muito agradável", salienta.

Este prémio internacional foi criado pela Aster DM Healthcare, uma rede privada de prestação de cuidados de saúde, sediada nos Emirados Árabes Unidos, de modo a reconhecer o trabalho dos profissionais de saúde em prol da comunidade.

A candidatura, apresentada de forma espontânea, passou depois por uma seleção realizada pela empresa Ernst&Young LLP (EY), escolhida pela Aster como assessora desta edição. Depois de mais de 52 mil candidaturas analisadas, o júri especializado independente chegou à lista de 10 finalistas, na qual está Teresa Fraga.

"Eu nunca imaginei ficar nas 10 primeiras, porque é muita gente. E até pensei [que] às tantas nem conheciam Portugal", confessa a enfermeira.

Um reconhecimento de "todos os enfermeiros portugueses"

Teresa Fraga sente-se orgulhosa do feito, porque considera que "isto leva a enfermagem portuguesa além-fronteiras". "E é por isto que eu digo que é uma grande responsabilidade, vou representar todos os enfermeiros, o que todos os enfermeiros fazem em Portugal."

É também convicção desta profissional de saúde que os parabéns são para todos os portugueses, já que, "com pouco, conseguiram fazer muito com a ajuda de terceiros". "Nós podemos fazer muito, mas o que eu fiz não é só meu o mérito, mas de todos os portugueses que ajudaram a construir o Kastelo."

O público poderá escolher o vencedor através da votação no site dos "Aster Guardians", juntamente com uma avaliação feita por um grande júri. O votante pode ainda ler a história de cada um dos enfermeiros finalistas e registar-se para assistir à cerimónia de entrega do prémio, que decorre em Londres a 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem.

O vencedor receberá 250 mil dólares (cerca de 230 mil euros), que devem ser aplicados na instituição a que se dedica profissionalmente.



Se Teresa Fraga vencer, o valor seria "muito bem-vindo" e já com destino definido, uma vez que parte da tenda de atividades exteriores do Kastelo ficou destruída devido ao mau tempo.

A diretora pretende realizar a reparação e reformulação deste espaço, que se tornaria sensorial e que é essencial para as crianças utentes, muitas delas imobilizadas e ventiladas, poderem ter um espaço verde e com "luz solar fundamental para o seu desenvolvimento".

Da música ao teatro, Kastelo apoia crianças com doenças crónicas

Com a preocupação de ajudar crianças com doenças crónicas, a enfermeira, especialista em Neonatologia, fundou a Kastelo, em 2016, numa casa cedida pelo Centro Hospitalar do Porto.

A instituição, que pertence à associação No Meio do Nada, pretende aliar cuidados de saúde de qualidade e inovação com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das crianças - dos zero aos 18 anos - com patologias crónicas.

O recurso a atividades de lazer para ajudar o desenvolvimento cognitivo dos seus utentes é um dos métodos utilizados na instituição. Música, teatro adaptado, grupos de animação, equoterapia, um parque aquático são algumas das ferramentas que permitem realizar as terapias de tratamento.

Teresa Fraga apela ainda a todos os colegas de profissão que se inscrevam "e ponham os seus projetos nas próximas candidaturas, porque isso também é fundamental".

Na lista de finalistas estão também representantes das Filipinas, Índia, Inglaterra, Irlanda, Panamá, Quénia, Singapura, Tanzânia e Emirados Árabes Unidos. A primeira edição, realizada em 2022, foi ganha pela enfermeira Anna Qabale Duba, do Quénia.