Perigo máximo de incêndio em vinte e dois concelhos de quatro distritos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira vinte e dois concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Santarém e Castelo Branco em perigo máximo de incêndio.

Em risco muito elevado de incêndio estão mais de 50 concelhos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Guarda Viseu, Vila Real e Bragança.

De acordo com o IPMA, em risco elevado de incêndio estão vários concelhos de todos os distritos do continente, à exceção de Aveiro, Porto e Viana do Castelo,

O perigo de incêndio muito elevado vai manter-se pelo menos até quinta-feira.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê no continente céu pouco nublado ou limpo e vento fraco do quadrante leste, rodando para o quadrante norte na faixa costeira ocidental durante a tarde.

A previsão aponta ainda para acentuado arrefecimento noturno e pequena subida de temperatura nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral.

Na Grande Lisboa, o céu pouco vai apresentar-se nublado ou limpo, apontando-se para pequena subida de temperatura, em especial da mínima.

Para o Grande porto, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade por nuvens altas e uma pequena subida de temperatura.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 8 graus Celsius (em Bragança) e os 15 (em Portalegre, Faro e Porto) e as máximas entre os 23 (na Guarda) e os 33 (em Santarém e Setúbal).

Continente e ilha do Porto Santo com risco muito elevado de radiação UV

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), todos os distritos de Portugal continental e a ilha do Porto Santo apresentam esta segunda-feira um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

Com níveis elevados de exposição à radiação UV estão as ilhas da Madeira, São Miguel e Faial, nos Açores.

As ilhas Terceira e Flores, nos Açores, apresentam risco moderado de exposição à radiação UV.

Na terça-feira, Portugal continental e o Porto Santo vão manter-se com níveis muito elevados de exposição à radiação UV.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

O IPMA recomenda para as regiões com risco elevado o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t’shirt’ e protetor solar.