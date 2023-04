Pai diz que jovem resgatada do mar "foi acompanhada pelas boas energias de todos”

Depois de temerem “que pudesse acontecer algo pior”, os pais de Érica estão felizes e aliviados por terem a família novamente unida”.

Vítor Vicente esclarece que é uma questão de “um ou dois dias” até Érica ter alta e agradece à Capitania e Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, à Força Aérea, aos pescadores, à PSP e a todos os que estiveram envolvidos para encontrar a filha.

“Foi muita gente que se preocupou e sacrificou para chegarmos a este resultado, que era aquele que queríamos”, acrescenta o pai.

Érica desapareceu por volta das 20h00 de sábado no mar da Praia do Coelho, em Monte Gordo, na região do Algarve, onde estava a praticar “paddle”, e foi encontrada graças ao avistamento de um cargueiro holandês. A jovem de 17 anos foi resgatada no domingo pela Força Aérea portuguesa.