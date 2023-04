Lisboa. Quartel do Carmo abre ao público nesta terça-feira

O Quartel do Carmo, em Lisboa, um dos mais importantes espaços ligados ao 25 de abril, vai abrir as portas ao público a partir de terça-feira e até 20 de maio com entradas gratuitas, indicou nesta segunda-feira a GNR.

A Guarda Nacional Republicana dá conta de que a abertura ao público do Quartel do Carmo está inserida no 112.º aniversário da corporação e surge numa altura em que se assinala o 49º aniversário do 25 de Abril.

O Quartel do Carmo, onde, no dia 25 de abril de 1974, se refugiou o presidente do conselho, Marcelo Caetano, e onde se deu a sua rendição, depois de as forças comandadas pelo capitão Salgueiro Maia terem sitiado o local, vai estar aberto ao público de segunda-feira a sábado e feriados e a entrada é gratuita.

Segundo a GNR, os visitantes daquele espaço emblemático da revolução dos Cravos têm a possibilidade de percorrer "espaços icónicos" do Quartel, bem como visitar o Museu da Guarda Nacional Republicana e ter acesso a uma exposição temporária intitulada "O Quartel do Carmo na Revolução de Abril".