Jovem percorre costa portuguesa em 13 dias a favor do IPO do Porto

Um jovem de 22 anos, residente no Porto e licenciado em Educação Física, vai percorrer a costa portuguesa em 13 dias, um projeto "pessoal e social" que servirá para angariar fundos a favor do Instituto Português de Oncologia (IPO).

A partida está marcada para Caminha, no distrito de Viana do Castelo, a 22 de agosto, e a chegada para 3 de setembro, a Vila Real de Santo António, no distrito de Faro.

A cada dia, Pedro Nuno Costa deverá percorrer uma média de 81 quilómetros (km), ou seja, a distância de quase duas maratonas, num total de 1.054 km, prevendo-se que a etapa mais curta (67 km) seja entre S. Pedro de Moel e Peniche, enquanto o troço mais longo entre Setúbal e Porto Covo (mais de 95 km).

O atleta explicou à agência Lusa que pretende com este "desafio pessoal e social reencontrar-se com os seus projetos de vida e ajudar no movimento de apoio a uma instituição muito importante".

"A ideia surgiu há dois/três meses. Eu pratiquei remo durante muitos anos e uma lesão levou-me a abandonar. No início deste ano terminei a fisioterapia de recuperação e, coincidentemente, cruzei-me com um vídeo de um australiano que percorreu 800 quilómetros em oito dias para angariar dinheiro para as vítimas do tsunami de 2004 que me inspirou", disse.

Já sobre a escolha do IPO do Porto, em causa está uma ligação afetiva e familiar, porque esta é uma instituição, acrescentou Pedro Nuno Costa, que "fez muito" pela sua família.

"Tive contacto com cancro aos 14 anos com casos na família. Foi um choque. Felizmente existem instituições incríveis como esta, como o IPO do Porto", referiu.

Para fazer as 13 etapas a que se propõe, a correr oito a nove horas por dia, sempre a começar às 05:00 para evitar grandes temperaturas, Pedro Nuno Costa vai contar com o apoio de uma mão cheia de amigos que já prometeram revezar-se para ajudar na logística, alimentação e ir publicando o percurso do atleta portuense nas redes sociais.

Também o selecionador nacional de triatlo, Lino Barruncho, se associou à ideia e está a treinar o jovem do Porto que atualmente está a fazer um MBA em Gestão Desportiva, enquanto trabalha como consultor no departamento de marketing de um grupo vínico e é "scout" de formação no FC Porto.

A equipa fica completa com um nutricionista, um psicólogo, um médico e um fisioterapeuta.

"Mas ainda faltam patrocínios para uma ou duas caravanas", disse Pedro Nuno Costa em jeito de apelo a eventuais parceiros sociais.

O percurso entre o Alto Minho e o Algarve vai incluir estradas nacionais, praia, passadiços, parques naturais, entre outros, e será feito maioritariamente sozinho, embora acredite que ao longo da corrida algumas pessoas se juntem para apoiar a causa e dar incentivo.

Vila do Conde, Furadouro, S. Pedro de Moel, Peniche, Ericeira, Trafaria, Setúbal, Porto Covo, Aljezur, Alvor e Quinta do Lago são alguns dos pontos de passagem já programados.

Pedro Nuno Costa está a anunciar esta iniciativa através do "site" www.runningourcoast.com, no qual também é possível, através do vídeo publicado, perceber como se pode ajudar esta ideia a correr, literalmente, o melhor possível.