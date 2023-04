"Em situação estável". Jovem que esteve mais de 20 horas à deriva no mar já está com a família

A jovem de 17 anos que foi encontrada com vida após ter estado mais de 20 horas desaparecida no mar está em “situação estável” e pode ter alta dentro em 24 a 48 horas, disse o diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), esta segunda-feira.

"A rapariga está algo prostrada, como é natural, depois de tanto tempo sem alimentação, exposta ao sol e com stress, mas está bem, está estável, não está desidratada. Tem manifestações de prostração, está sonolenta e com algumas dores a nível muscular, e cutâneas, mas não tem lesões graves", afirmou Horácio Guerreiro.



O responsável, que falava aos jornalistas junto à urgência de Pediatria do Hospital de Faro, disse ainda que a jovem, que está no Serviço de Observação (SO) de Pediatria, está acompanhada pela mãe e consciente, embora pouco comunicativa, esperando-se que o seu estado tenha uma evolução positiva.

Já o pai, em declarações à Renascença, disse que "Érica passou relativamente bem a noite". "Fez alguma febre, o que é normal, mas já está a melhorar".

"Já ontem à noite estava bem disposta. Tem tido muitos mimos, muitos cuidados e sobretudo muitas energias positivas de todas as pessoas", acrescentou o pai.